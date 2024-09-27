В Петербурге мигрантка попала в больницу после группового изнасилования

Гражданку Узбекистана изнасиловали в гостях у знакомого мужчины в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам самой пострадавшей, инцидент произошел недалеко от станции «Академическая». Она встретилась с мужчиной, с которым они общались раньше. Пара отправилась к нему домой, но когда 39-летняя женщина зашла в квартиру, то поняла, что там находятся еще несколько человек. В результате трое из них напали и надругались над гостьей.

В больницу иностранка поступила с гематомами, ушибами, сотрясением мозга. Помимо этого, у нее заметили травмы, которые характерны для изнасилования.

Сестра пострадавшей, узнав о ситуации, обратилась в «112». На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Новосибирске задержали иностранца, которого подозревают в попытке изнасилования 13-летней школьницы. По данным правоохранителей, мужчина несколько месяцев общался с девочкой посредством переписки.

В какой-то момент они встретились, и иностранец стал домогаться ее и пытался надругаться, но ей удалось отбиться.

Ранее двух девушек госпитализировали после изнасилований в одном из районов Петербурга.