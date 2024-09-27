Школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционный формат обучения

Школы городов Курска и Курчатова с 1 октября переходят на очно-дистанционный формат обучения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Учреждения дополнительного образования также перейдут на смешанный формат обучения. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

«Родители или законные представители при желании могут перевести ребенка на дистанционный формат обучения. Для этого необходимо обратиться с заявлением к директору школы», — написал Смирнов.

Образовательные организации девяти отселенных муниципальных образований региона продолжают учебный процесс в дистанционном формате, добавил он.

До этого правительство Курска поддержало план оклеить бронированной пленкой окна школ и детских садов в городе для защиты от воздействия взрывной волны при потенциальных обстрелах. Деньги на эти цели выделили из городского бюджета.

Ранее жительница рассказала о разрушенной школе и сгоревшем селе из-за ВСУ в Курской области.