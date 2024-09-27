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Профессор рассказал, под какие болезни может маскироваться инфаркт

Профессор Мамедов: инфаркт может маскироваться под проблемы с ЖКТ

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Инфаркт миокарда часто может маскироваться под другие заболевания. Об этом kp.ru рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

Так, например, пациенты могут спутать недуг с проблемами с желудочно-кишечным трактом, предупредил эксперт. В этом случае они могут чувствовать сильную нарастающую боль в верхней части живота. Другие симптомы — внезапная потливость, снижение артериального давления, появление одышки и чувства страха. Еще одна опасная болезнь — «астматический» инфаркт.

«Это разновидность инфаркта миокарда с преобладанием дыхательной недостаточности. Явных болей в области сердца у пациента нет», — пояснил Мамедов.

Больной может столкнуться с нехваткой воздуха, кашлем, обильным потоотделением, тахикардией и снижением давления. Цереброваскулярный атипичный инфаркт может проявляться головными болями, головокружением, нарушениями зрения, слуха, речи, ослаблением кожной чувствительности, парезами (снижением силы мышц) и параличами, «немой» инфаркт обычно протекает без симптомов, чаще встречается у больных сахарным диабетом, добавил Мамедов.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого говорила, что для профилактики инфаркта нужно регулярно проверять артериальное давление, больше двигаться, следить за уровнем холестерина в крови и поддерживать нормальный вес.

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