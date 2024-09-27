Синоптик оценил, надолго ли задержится похолодание в Москве

Похолодание в Москве в конце этой недели будет резким, но кратковременным. Об этом в беседе с RT рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, оно задержится на 2-2,5 дня, после чего погода вновь нормализуется. Температурные изменения произойдут в предстоящие выходные, 28 и 29 сентября. Синоптик уточнил, что эти дни будут сильно отличаться температурным режимом.

«В субботу достаточно тепло, но при этом утром и вечером дождь. Температура — +18...+23°С по Москве и области. В воскресенье пройдет холодный фронт, температура — порядка +15...+17°С, дожди больше, чем в субботу. И ветер юго-западный в субботу, но западный в воскресенье. Понедельник будет самым холодным днем на наступающей неделе», — сказал Шувалов.

Эксперт добавил, что в этот день температура воздуха в городе составит +11...+13°С.

На сайте Гидрометцентра до этого сообщили, что в пятницу, 27 сентября, в Москве ожидаются переменная облачность, небольшой дождь и температура до +23°C. Ветер будет южный скоростью 7-12 м/с, а атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

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