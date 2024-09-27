На фасаде здания посольства США в Москве появилось послание

В Москве на фасаде посольства США появилось послание – RT опубликовал свой логотип с надписью «Мы не уйдем» на русском и английском языках.

Так российское СМИ ответило на преследование со стороны американских властей. В том числе Госдепартамент назвал RT причиной снижения поддержки Украины во всем мире, а Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала аккаунты RT и других российских СМИ на своих платформах.

Напомним, в середине сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, подразделением российской разведки. В США ввели в отношении предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее страна ЕС раскритиковала США за санкции против RT.