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Студент из Приангарья лишился свободы за госизмену на 13 лет

Студента из Иркутской области осудили на 13 лет за госизмену

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Shutterstock

Суд вынес приговор студенту из Иркутской области, которого обвиняли в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по региону.

По версии следствия, 20-летний житель города Тулун самостоятельно связался с представителями украинской террористической организации и заявил, что хочет участвовать в их деятельности. После этого студент распространял листовки, которые получил от куратора. Помимо этого, молодой человек пытался завербовать своего знакомого.

«Незаконную деятельность выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Иркутской области», – сообщается в публикации.

Суд признал студента виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, остальное – в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.

До этого жителя Пензенской области осудили за попытку сотрудничества с иностранной разведкой. Россиянин контактировал с польской разведкой и планировал передать организации данные о режимном объекте. За госизмену он просил предоставить политическое убежище.

Ранее жителя Донецка задержали по подозрению в связях с украинскими спецслужбами.

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