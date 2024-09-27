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В России раскрыли схему нелегального получения гражданства для мигрантов

ФСБ и СК задержали организаторов преступной группы по нелегальной миграции в РФ

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали девятерых организаторов группировки, которые помогали мигрантам получать российское гражданство по поддельным паспортам Украины. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственном комитете.

По данным следователей, в 2023 году подозреваемые организовали преступную схему для получения гражданства России, используя свои знания о работе государственных органов и имея связи с должностными лицами. Подельники искали граждан Таджикистана и Узбекистана, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это законных оснований.

За плату в размере от 150 до 350 тысяч рублей группировка изготавливала фальшивые пластиковые паспорта граждан Украины, а также фиктивные справки о регистрации на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В итоге мигранты получали гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В итоге преступную схему пресекли следователи из Москвы и сотрудники ФСБ. Во время расследования провели 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, во время которых нашли множество поддельных документов и печатей. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», им предъявили обвинение. Также для следственных действий нашли мигрантов, которые через эту схему получили российское гражданство.

Ранее сообщалось, что подруги из Москвы помогали иностранцам с получением РВП, заключая с ними фиктивные браки.

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