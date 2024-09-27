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СК проверит сообщения о том, что россиянин 24 года был в рабстве в Тюменской области

В СК РФ проверят данные об омиче, который был в рабстве в Тюменской области

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Следственном комитете организовали проверку после того, как в Тюменской области нашли мужчину, который находился в рабстве. Об этом сообщает пресс-служба Информационного центра ведомства.

Соответствующие мероприятия последовали после ряда публикаций, в которых сообщалось о насильственном удержании жителя другого региона в Тюменской области.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. доложить о ходе проверки», — сообщается в публикации.

О произошедшем СМИ стало известно после того, как жительница села Большое Сорокино заметила мужчину, который пас коров. Незнакомец был весь в синяках, на нем была грязная одежда, близкого контакта избегал.

Позже удалось выяснить, что скот пас житель Омской области, который за еду выполнял работу у уроженцев Казахстана. В 2000 году он приехал в это село, чтобы перебирать картошку, но перестал выходить на контакт с семьей. В плену он пробыл 24 года.

Ранее в Ленобласти поймали женщину, находившуюся в розыске 15 лет за торговлю людьми.

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