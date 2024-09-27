Во Внуково объявляли аварийную тревогу из-за инцидента с самолетом

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после того, как на взлетно-посадочной полосе у одного из самолетов при посадке лопнула шина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме. Воздушное судно, выполнявшее рейс Вологда – Внуково, в 9:30 осуществило посадку. При пробеге на ВПП выявлено частичное разрушение пневматика одной из стоек шасси. Экипажем было прекращено движение воздушного судна. Объявлялась аварийная тревога код «Зеленый». Взлет и посадка других воздушных судов были на время приостановлены. Воздушное судно отбуксировано. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме, рейсы отправляются по расписанию», — сказали там.

27 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что самолет с лопнувшей шиной на взлетно-посадочной полосе парализовал работу аэропорта Внуково. Отмечалось, что диспетчеры отложили вылеты и прилеты.

Росавиация позднее уточнила, что инцидент произошел с самолетом Як-40 Вологодского авиационного предприятия, на борту находилось 26 человек: четыре члена и 22 пассажира. Аэропорт был закрыт около 40 минут, два самолета ушли на запасные аэродромы.

Ранее пьяный авиадебошир на рейсе Куба-Москва просил бортпроводников целовать ему ноги.