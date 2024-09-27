Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После крушения вертолета в Архангельской области возбудили уголовное дело

СК: возбуждено уголовное дело после крушения вертолета в Архангельской области

close
Katsiarynamay/Shutterstock/FOTODOM

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что 25 сентября 2024 года из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района вылетел вертолет Robinson с пассажиром на борту. Полет не согласовывался, план полета не подавался. 27 сентября в лесополосе был обнаружен фюзеляж вертолета.

Устанавливаются причины произошедшего.

Накануне вечером стало известно, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson R44. По информации Telegram-канала Mash, на борту воздушного судна находился депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов. Утром 27 сентября его нашли, двое находившихся на борту не выжили.

Ранее было возбуждено второе уголовное дело после крушения вертолета в Якутии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами