После крушения вертолета в Архангельской области возбудили уголовное дело

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что 25 сентября 2024 года из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашеевская Приморского района вылетел вертолет Robinson с пассажиром на борту. Полет не согласовывался, план полета не подавался. 27 сентября в лесополосе был обнаружен фюзеляж вертолета.

Устанавливаются причины произошедшего.

Накануне вечером стало известно, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson R44. По информации Telegram-канала Mash, на борту воздушного судна находился депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов. Утром 27 сентября его нашли, двое находившихся на борту не выжили.

Ранее было возбуждено второе уголовное дело после крушения вертолета в Якутии.