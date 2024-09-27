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Аэропорт Внуково закрывали на 40 минут из-за инцидента с самолетом

Росавиация: аэропорт Внуково закрывали на 40 минут из-за лопнувшей шины самолета

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аэропорт Внуково в пятницу был закрыт почти 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета. Об этом сообщили в Росавиации.

Сегодня в 9:30 у самолета Як-40, летевшего из Вологды, лопнула шина. Самолет остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, на борту находились 26 человек: четыре члена экипажа и 22 пассажира.

Для освобождения взлетно-посадочной полосы аэропорт был временно закрыт около 40 минут, на запасные аэродромы ушли два рейса. Сейчас аэропорт работает штатно.

10 сентября временно не работали московские аэропорты Внуково и Домодедово.

До этого во Внуково усилили санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих в Россию. Были организованы мероприятия для профилактики и нераспространения энтеровирусной инфекции и других острых кишечных инфекций.

Ранее в Росавиации назвали причины давки в российском аэропорту.

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