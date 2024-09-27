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Россиянам объяснили, как защититься от мошенничества с приложениями банков

Депутат Немкин: мошенники крадут деньги под предлогом обновления приложения банка

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Depositphotos

Мошенники зачастую крадут данные и деньги со счетов россиян под предлогом обновления банковских приложений, поэтому важно в этом вопросе проявлять бдительность. Скачивать приложения или обновления через ссылки, которые приходят в сообщениях или по почте, ни в коем случае нельзя, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Настоящие обновления банковских приложений доступны через официальные магазины приложений», — подчеркнул депутат.

Он также призвал не доверять сообщениям по вопросу приложений, порекомендовав напрямую связываться с банком по официальным номерам и перепроверять информацию. В целом важно точно знать, что на устройство установлено официальное приложение банка, следует проверять разработчика, число скачиваний и отзывы пользователей. Так, ресурсы мошенников, которые маскируются под настоящие, скачиваются намного реже и чаще имеют негативные оценки.

Кроме того, важно, что многие банки сегодня на своем официальном сайте создают раздел с рекомендациями по безопасности, где, в том числе, есть инструкция по скачиванию и установке мобильных приложений. Также пользователям нужно применять двухфакторную аутентификацию, контролировать состояние счетов и не забывать о важности антивирусников и инструментов по защите от вредоносных программ.

«Всегда будьте осторожны с передачей своих личных данных и кодов подтверждения — банк никогда не попросит их через смс или звонок», — подчеркнул парламентарий.

До этого эксперты предупредили, что россиян стали чаще обворовывать через мошенничество с обновлением банковских приложений. Действуя по этой схеме, мошенники звонят своей жертве с просьбой установить «правильную» версию приложения банка. Они пугают граждан, заявляя, что без скорейшего обновления приложения банк заблокирует их карты и счета. Однако, когда россиянин переходит по присланной преступниками ссылке, у его смартфона блокируется экран, а мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя.

Ранее были названы самые популярные схемы мошенников сегодня.

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