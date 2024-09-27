Россиянам рассказали, какую капусту выбрать для квашения

Для квашения капусты можно выбрать гибриды двойного действия Григория Федоровича Монахоса. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал доктор наук, профессор, главный редактор журнала «Картофель и овощи», председатель совета директоров АНРСК Владимир Леунов.

Он посоветовал рассмотреть «Валентину», потому что такая капуста хорошо квасится и имеет достаточно большой срок хранения. При этом для процедуры подойдут не только среднеспелые сорта, но и поздние, уточнил эксперт.

«Лет тридцать-сорок назад люди в основном были ориентированы на квашеную капусту. С приходом гибридов появилась возможность хранить капусту практически целый год. В гибридах для хранения очень много сухого вещества, в гибридах для засолки, наоборот, сухого вещества не должно быть много», — добавил Леунов.

Ученые из университета штата Вирджиния до этого обнаружили, что бактерии Lactobacillus, которые содержатся в ферментированных и кисло-молочных продуктах, могут облегчать симптомы депрессии у мышей. Так, бактериями Lactobacillus богаты ферментированные и кисло-молочные продукты, такие как йогурт, творог, квашеная капуста, чайный гриб и соленые огурцы.

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