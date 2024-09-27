Врач ответил, вызовет ли вариант ковида XEC новую пандемию

Новый вариант коронавируса XEC, который уже выявили в России, вряд ли вызовет новую пандемию. Об этом kp.ru рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций университетской клиники МГУ, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

По его словам, не все подварианты заболевания могут приводить к таким последствиям. Он отметил, что с начала пандемии в мире уже описали более 1,5 тыс. разновидностей нового ковида. Их способность вызывать серьезное течение болезни снижена, однако, опасность все равно сохраняется, уточнил врач.

«Поэтому особенно важно следить за здоровьем пожилых людей, с хроническими заболеваниями и госпитализировать их при тяжелом течении. Безусловно, случаи заболевания XEC будут нарастать, но поводов, чтобы серьезно беспокоится об этом, я не вижу. Наш Роспотребнадзор отслеживает ситуацию, работает система «Периметр», по сути — санитарный кордон, чтобы выявлять случаи заболевания, например, в самолете, следующим из страны, где много случаев инфекции», — сказал Викулов.

25 сентября сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали два случая заражения вариантом новой коронавирусной инфекции XEC в двух регионах России — в Ростовской области и в Уфе. Они продолжают вести мониторинг последовательностей коронавируса, циркулирующих на территории России, уточнили в ведомстве.

Ранее инфекционист объяснил россиянам, в чем опасность штамма коронавируса XEC.