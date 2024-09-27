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Московский профессор поверил «ректору» и перевел аферистам девять миллионов рублей

В Москве профессор отдал мошенникам девять миллионов рублей

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Pixabay

Профессор из Москвы лишился девяти миллионов рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает управление района Хорошево-Мневники со ссылкой на пресс-службу УВД по СЗАО.

Аферисты связались с 50-летним мужчиной через мессенджер, от лица ректора института они заявили, что сотрудником якобы интересуется ФСБ. Позже «сотрудник» ведомства позвонил по видеосвязи и рассказал о неизвестных, которые пытаются похитить деньги мужчины с его счетов.

Чтобы злоумышленники не смогли получить средства, россиянин должен был перевести сбережения на якобы специально созданный для таких операций безопасный счет.

В результате с одного своего счета профессор перевел два миллиона рублей, с другого – семь. После этого мошенники перестали выходить с россиянином на связь.

«Сотрудники ОМВД в Хорошево-Мневниках возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Преступников ищут», – сообщается в публикации.

В рамках закона мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее студентка из Китая лишилась сбережений в Петербурге из-за мошенников.

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