Обнаруженный в организме отравившихся детей инсектицид нашли и на шерсти кота

Выявленные в организме отравившихся в Красноярском крае детей компоненты инсектицидов нашли и на шерсти котенка, которого нашли рядом с домом, где произошла трагедия. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве добавили, что ветеринары еще не обследовали внутренние органы кота.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Эксперты оценили вероятность версии отравления семьи дихлофосом. По словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, на практике такое встречается, но в легкой и средней степени тяжести. Чтобы достичь летальной дозы необходимо употребить достаточно много вещества — два грамма на вес ребенка. По словам эксперта, это около половины флакона дихлофоса.

Ранее СК сообщил об изъятии средств от насекомых из магазинов поселка в Красноярском крае.