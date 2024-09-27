Задержаны передававшие данные о Крымском мосте агенты спецслужб Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух агентов спецслужб Украины, которые передавали данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне», — сказано в сообщении.

23 сентября глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин в ходе своего выступления на слушаниях в международном арбитраже по спору о правах Киева в Азовском, Черном морях и Керченском проливе заявил, что атаки ВСУ на Крымский мост могут иметь экологические последствия.

12 сентября в Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 51-летнего местного жителя по подозрению в подготовке к подрыву железнодорожного моста.

Ранее ФСБ задержала выходца из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов.