Блогеру Максиму Кацу грозит уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента

Против блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) собрались возбудить уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Сейчас в отношении Каца проводят проверку из-за регулярного несоблюдения обязанностей иноагента.

В августе Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал Каца на 40 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

В прошлом году Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Также мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года.

Кац уехал из России после начала российской специальной военной операции на Украине. В декабре 2022 года Минюст внес его в список иностранных агентов.

Ранее журналистка Татьяна Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) стала фигурантом уголовного дела.