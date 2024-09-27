Авария на подстанции частично обесточила город в Приморье

Специалисты устраняют аварию на сетях, из-за которой жители Фокино в Приморье остались без электричества. Об этом заявил глава городского округа Александр Баранов в своем Telegram-канале.

По его словам, аварийное отключение произошло на подстанции «Промысловка». В текущий момент на месте работают сотрудники энергетической компании. Баранов добавил, что привлеченные службы «делают максимум возможного для устранения текущих неполадок» на подстанции.

Глава городского округа отметил, что сначала электроснабжение вернут в Фокино, затем специалисты перейдут к подключению Руднево.

16 августа во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электричества. Обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов города. Помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка. В Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) тогда сообщили, что предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье заключается в технологическом нарушении работы оборудования электростанции. Позже краевые власти заявили, что блэкаут произошел из-за замыкания в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.