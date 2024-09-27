Эксперты рассказали о вероятности отравления дихлофосом семьи под Красноярском

Эксперты оценили вероятность версии отравления дихлофосом семьи в селе Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, отравление дихлофосом на практике встречается, но в легкой и средней степени тяжести. Чтобы достичь летальной дозы необходимо употребить достаточно много вещества — два грамма на вес ребенка. По словам эксперта, это около половины флакона дихлофоса.

Директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова подчеркнул, что в случае с отравлением семьи под Красноярском его смутил быстрый эффект, который привел к летальному исходу менее чем за сутки. По его словам, либо это было очень сильнодействующее вещество, либо менее токсичное, но поглощенное в большой дозе.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее в СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом.