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В Ростовской области уничтожили семь украинских беспилотников

Голубев: семь дронов ВСУ уничтожено под Новошахтинском в Ростовской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские военные сбили семь украинских беспилотников под Новошахтинском. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Всего под Новошахтинском этой ночью уничтожено 7 БПЛА», — написал он.

По словам главы региона, из-за падения обломков в поле загорелась трава, огонь был оперативно потушен.

В результате отражения атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал.

Три часа назад Голубев сообщал, что в районе города Новошахтинска силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один, а потом еще два беспилотника ВСУ.

В ночь на 26 сентября силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями.

В начале сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применяемые украинскими войсками для атак на объекты в Ростовской области, настраивались в Великобритании.

Ранее в России назвали цель атак украинских дронов на регионы страны.

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