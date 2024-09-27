В России может появиться звание «заслуженный айтишник»

Правительство РФ рассмотрит предложение ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» о том, чтобы вручать особо отличившимся айтишникам государственные награды. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«У нас уже есть награда «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации», и мы давно обсуждаем с отраслью введение аналогичного звания для работников сферы информационных технологий», — сообщил представитель Минцифры, которому АРПП «Отечественный софт» направила аналогичное предложение.

В АРПП считают, что введение нового почетного звания станет стимулом для айтишников в достижении показателей и задач, установленных президентом РФ Владимиром Путиным по таким национальным целям, как «Технологическое лидерство» и «Цифровая трансформация».

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