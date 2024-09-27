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В России может появиться звание «заслуженный айтишник»

«Ведомости»: в России может появиться звание заслуженного IT-специалиста

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Shutterstock

Правительство РФ рассмотрит предложение ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» о том, чтобы вручать особо отличившимся айтишникам государственные награды. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«У нас уже есть награда «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации», и мы давно обсуждаем с отраслью введение аналогичного звания для работников сферы информационных технологий», — сообщил представитель Минцифры, которому АРПП «Отечественный софт» направила аналогичное предложение.

В АРПП считают, что введение нового почетного звания станет стимулом для айтишников в достижении показателей и задач, установленных президентом РФ Владимиром Путиным по таким национальным целям, как «Технологическое лидерство» и «Цифровая трансформация».

12 июня США расширили санкции в отношении российского технологического сектора. Новые ограничения касаются нескольких аспектов работы ИТ-рынка. Это, в частности, поставки промышленного софта в Россию и Белоруссию, предоставление ИТ-услуг физлицам и юрлицам из РФ и ограничения для конкретных российских компаний. Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Кирилл Ляхманов рассказал, на что может повлиять новый пакет санкций и к чему следует готовиться отечественной ИТ-индустрии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российским хакерам предложили присваивать воинские звания.

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