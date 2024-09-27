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В США сообщили об усилении урагана «Хелен» в Мексиканском заливе

Ураган «Хелен» в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории

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NASA

Ураган «Хелен», который сейчас бушует в районе Мексиканского залива, усилился до четвертой категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

В настоящее время эпицентр стихии находится в 193 км к западу от американского города Тампа (штат Флорида). «Хелен» движется на северо-восток со скоростью 37 км/ч. Ветер достигает скорости 60 м/с внутри урагана.

25 сентября утром тропический шторм «Хелен» усилился до урагана. По прогнозам, ураган может стать самым мощным, которые были в США за последний год. Синоптики считают, что «Хелен» может вызвать опасные для жизни штормовые волны на большей части побережья Флориды. По данным Национальной метеорологической службы, более 40 миллионов человек во Флориде, Джорджии и Алабаме находятся под угрозой ураганов и тропических штормов.

Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ. В Центре по наблюдению за ураганами заявили, что у «Элен» будет более широкая зона действия сильных ветров, чем у 90% других крупных ураганов.

Ранее аномально ранний и сильный ураган «Берил» потряс ученых.

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