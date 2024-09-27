В Ростовской области отражают атаку БПЛА

В районе города Новошахтинска Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Чиновник также заявил, подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вечером 26 сентября средства системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

В ночь на 26 сентября силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Днем 24 августа Голубев сообщал, что в промзоне Таганрога из-за падения украинского дрона произошел пожар на складе лесоматериалов.

Ранее в России назвали цель атак украинских дронов на регионы страны.