Россияне сообщили о росте цен на стройматериалы

Большинство жителей всех городов-миллионников сообщили о росте цен на стройматериалы в городах, а каждый второй столкнулся со снижением ассортимента. Наиболее ощутимым подорожание выглядит в Москве, Казани, Перми, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, где свыше половины жителей считают его значительным, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как показал опрос, большинство россиян хотели бы отремонтировать свое жилье, но из-за слишком высоких цен на ремонт и сужения ассортимента каждый второй может позволить себе проводить как крупные, так и небольшие ремонтные работы реже раза в пять лет.

Чаще других о значительном подорожании стройматериалов сообщали жители Москвы (62%), Казани (58%), Перми (57%), Ростова-на-Дону (53%) и Екатеринбурга (51%). Жители Новосибирска и Челябинска отмечали существенное подорожание стройматериалов в своих регионах чаще, чем в среднем по стране (48% и 44% соответственно против 42% в среднем по стране). В Нижнем Новгороде, Омске, Краснодаре и Саратове таковых свыше трети (38%, 38%, 37% и 35% соответственно). В Санкт-Петербурге — треть. В Уфе и Самаре — более четверти (28%), в Волгограде и Воронеже — каждый четвертый (26% и 24%).

Свыше двух третей опрошенных (69%) делали ремонт последний раз пять лет назад, притом что почти все они указали, что их жилье в той или иной степени в нем нуждается. Это преимущественно жители Омской области (из числа респондентов из этого города последний раз делали ремонт пять и более лет назад 82%), Перми (78%), Екатеринбурга (77%), Нижнего Новгорода (73%), Уфы и Краснодара (по 72%).

Половина участников опроса (56%) указали, что одна из причин, по которой они до сих пор откладывают ремонт (вне зависимости от того, когда они делали его последний раз), — подорожание стройматериалов. Цена имеет ключевое значение для жителей Москвы, которые, как отмечалось ранее, чаще других обращали внимание на подорожание материалов (51%), Казани (33%), Новосибирска (32%) и Омска (31%).

Многие также отмечают сложности с поиском необходимых строительных материалов: почти четверть (23%) сталкиваются с этим периодически, а каждый пятый (18%) — часто. Чаще других проблемы с доступностью отмечают москвичи (66%), казанцы (50%), жители Красноярска (46%), Перми (44%) и Ростова-на-Дону (40%).

Ранее выяснилось, что каждый десятый россиянин совершает покупки онлайн каждый день.