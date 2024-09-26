Дети ранены в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета

Дети получили ранения в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«При неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей», — написал он.

Глава региона уточнил, что в их числе: три девочки и два мальчика. Школьника от 10 до 14 лет. По его словам, состояние трех подростков врачи оценивают, как тяжелое. Еще двух несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Глава региона обратил внимание, что после удара ВСУ разрушения зафиксировали в трех жилых дома в Петровском районе Донецка и в Горловке. Также повреждены ЛЭП и газопровод.

Пушилин рассказал, что в Петровском районе Донецка при ликвидации возгорания после обстрела, противник нанес повторный удар. В результате обстрела пострадали шестеро сотрудников пожарной охраны.

Ранее в ДНР четыре сотрудника МЧС были ранены в результате обстрела ВСУ.