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Преподаватель вуза в Воронеже позволила мошенникам себя запугать и лишилась 1,2 млн рублей

В Воронеже преподаватель вуза потеряла 1,2 млн рублей, спасаясь от мошенников

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Depositphotos

В Воронеже 70-летняя преподавательница вуза лишилась сбережений, когда пыталась спастись от мошенников. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, с пожилым педагогом связался неизвестный, который представился врио ректора. Липовый руководитель попросил женщину другому аферисту якобы для обсуждения льгот.

Пенсионерка поверила незнакомцу и связалась с человеком по указанному номеру — он назвался уже «сотрудником силового ведомства». Лжеправоохранитель убедил ее написать «заявление о готовности сотрудничать и не разглашать секретную информацию», а после отправить его фотографию. Затем с педагогом связался «следователь», напугавший ее аферистами, которые якобы начали списывать с ее счетов деньги для финансирования террористической деятельности. Спастись от злоумышленников мошенник предложил, переведя все сбережения на «безопасный счет».

Пожилая россиянка отправила мошенникам 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее россиянка отдала сбережения мошенникам, пытаясь получить подарок на День рождения.

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