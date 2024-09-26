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Пенсионный фонд Украины задолжал чернобыльцам более $400 млн

Пенсионный фонд Украины задолжал чернобыльцам $417,7 млн

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РИА «Новости»

Пенсионный фонд Украины задолжал чернобыльцам 17,2 млрд гривен ($417,7 млн). Об этом сообщает местное издание «Экономическая правда».

«На 1 августа 2024 года Пенсионный фонд Украины накопил 161,3 тысячи судебных решений, обязывающих осуществить выплаты пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы», — говорится в сообщении.

Помимо долгов по выплатам, речь также идет о повышении пенсий для неработающих пенсионеров, проживающих на загрязненных радиацией территориях.

До этого Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о раскрытии схемы по незаконному хищению столетних дубов, которые находились в Чернобыльском заповеднике. Речь идет о незаконном хищении 185 дубов.

Незадолго до того, жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении $25,5 тыс., которые были предназначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подозреваемая неоднократно организовывала сбор средств на помощь украинским военным.

Ранее в МВД обвинили США и Британию в помощи украинским мошенникам.

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