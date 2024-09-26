В партии «Новые люди» не знают деталей обвинений, предъявленных экс-депутату Шилкину

В пресс-службе партии «Новые люди» сообщили «Газете.Ru», что им неизвестны детали обвинения, которое предъявили бывшему депутату Госдумы Григорию Шилкину. В партии также назвали правильным то, что Шилкин не стал прятаться обвинений за депутатской неприкосновенностью.

«Нам неизвестны детали обвинения, предъявленные Григорию Шилкину. В партию, а затем в Госдуму он пришел уже будучи предпринимателям. Правильно, что Григорий не стал прятаться от возможных обвинений за депутатской неприкосновенностью и добровольно сложил мандат», — сказали в партии.

26 сентября издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники следственного комитета задержали Шилкина в Архангельске, в его доме и офисе прошли обыски. Отмечалось, что экс-депутата подозревали в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

Позже Басманный суд Москвы арестовал Шилкина до 24 ноября по делу о растрате. По данным суда, ему вменяется обвинение в рамках нарушения части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По этой статье экс-депутату может грозить лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф.

Ранее депутат сбил свердловчанку на пешеходном переходе и скрылся.