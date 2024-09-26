Медведь поселился в подвале дома пары и не хочет уходить

Медведь поселился в подвале дома супругов из США и не хочет уходить, пишет UPI. Сама пара не очень рада такому соседу.

В подвале дома супругов Боба и Сьюзан Неслери из Калифорнии поселился медведь, которому они дали кличку Джуниор. Зверь покидает новое жилище поздно ночью в поисках пищи и возвращается обратно к рассвету. Несмотря на то, что животное не представляет угрозы для семьи, семья не рада такому соседству.

По словам Боба, Джуниор ведет себя тихо, однако иногда может оставлять неприятные сюрпризы, например горы фекалий.

«Это, пожалуй, самая большая претензия», — добавил мужчина.

Кевин Хауэллс из департамента рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии заявил, что специалисты сейчас думают, как безопасно переместить медведя обратно в лес.

«Самый простой вариант — позволить ему уйти самому, не испытывая стресса, и заколотить это место досками», — считает чиновник.

Ранее пострадавший в схватке с медведем мужчина прошел раненым более полутора километров ради спасения.