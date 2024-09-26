«Ломали трактором»: жительница Мытищ рассказала о сносе летних домов в «Дубраве»

Жительница Мытищ Александра рассказала «Газете.Ru», что в водноспортивном клубе «Дубрава» в 1986 году ветеранам труда и спорта выдавали летние домики, один из которых достался ее бабушке. Она отметила, что год назад после попыток бизнесмена Сергея Пахомова выселить людей из домов жители обратились в суд, чтобы узаконить недвижимость. По словам Александры, суд вынес решение в пользу владельцев домов, однако предприниматель подал апелляцию и с 16 сентября начал незаконный снос.

«Прошлым летом объявился некий [Сергей] Пахомов, владелец ООО «Клевер», и начал пытался людей оттуда убрать. Сначала зимой двери вынесли в домиках, туда приезжали люди, восстанавливали. Полиция ничего не делала. Дело замяли, договорились, что больше он стариков не трогал. Год назад близкие начали процедуру узаконивания летних домиков, которые выдало государство. Пошли в суд, там вынесли решение, что домики будут в собственности физических лиц. Дальше этот Пахомов подал апелляцию, что он не согласен с решением, но она до сих пор не рассмотрена. По закону это еще не наша собственность, потому что решение суда не вступило в силу из-за апелляции. Первый инцидент произошел 16 сентября, Пахомов вместе с трактором, с людьми в масках приехал в «Дубраву» около 6 утра, там еще люди находились, спали. Он трактором пошел ломать домики. Люди повыбегали. Люди собой защищали, садились на ковш трактора, просили, вызвали полицию. Они так и продолжали крушить, сокрушили всю вторую поляну. Полиция присутствовала, но не останавливала. Мы, может быть, будем писать обращение в администрацию президента, уже не знаем, что делать», — сказала она.

Александра отметила, что принадлежавший ее семье дом тоже снесли 16 сентября. Она отметила, что после инцидента жители «Дубравы» обратились в полицию, но там «ничего не делали». 26 сентября они поехали в прокуратуру, в это время в «Дубраву» приехали сносить оставшиеся дома.

«Сегодня мы пошли в прокуратуру. Пока мы были в там, опять приехал этот человек [Пахомов] в «Дубраву», привез технику с собой и досносил домики, которые там еще остались. Полиция не помогает, никто не помогает, приезжают, забирают то, что принадлежало нашим близким и нам, соответственно, и говорят: «Все, пошли вон». Сегодня подали заявление в прокуратуру Мытищ, они сказали, что передадут это дело, тоже никакой конкретики. Будем ждать, а дальше, если ничего здесь не получится, пойдем дальше. Мы хотим просто, чтобы все было по закону. Ничего не предвещало беды. Мы просто ждали, когда эта ситуация разрешится и суд скажет, что это наше. Мы пошли бы ремонтировать домики и спокойно для пожилых людей обеспечили проживание. Если бы в суде сказали, что не признают предписание, мы бы хотя бы наших стариков подготовили, объяснили им ситуацию, договорились бы или купили альтернативу им рядом. Это единственная вещь осталась у них, они летом туда уезжают. Мы бы решили этот вопрос, забрали бы спокойно все свои вещи, попрощались бы там с сорокалетней памятью и ушли в другое место. А так, просто не по-человечески», — пояснила она.

26 сентября группа людей прибыла на Пироговское водохранилище со спецтехникой и уничтожила летние домики. В ответ на это предполагаемый владелец домиков напал на рабочих, сделав, несколько выстрелов из травматического пистолета, который он отобрал у рабочих. По словам очевидцев, мужчина стрелял по колесам мусоровоза «от безысходности». Позже полицейские задержали стрелявшего и доставили его в участок.

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