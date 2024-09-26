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Экс-депутата Госдумы Шилкина арестовали по делу о растрате

Столичный суд арестовал экс-депутата ГД Шилкина по делу о растрате

Басманный суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина по делу о растрате. Об этом пишет Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил приговор судья.

По решению суда экс-парламентария заключили под стражу до 24 ноября текущего года. По данным суда, Шилкину вменяется обвинение в рамках нарушения части 4 статьи 160 УК РФ, которая звучит как «Присвоение или растрата».

Из материалов дела известно, что Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству.

О задержании Шилкина стало известно 26 сентября. Бывшего депутата арестовали в Архангельске. В его доме и офисе были проведены обыски. Экс-парламентария подозревают в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Максимальное наказание за нарушение этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее депутат сбил свердловчанку на пешеходном переходе и скрылся.

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