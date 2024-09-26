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Экипаж пропавшего под Архангельском вертолета не имел разрешения на полет

У экипажа пропавшего под Архангельском вертолета не было разрешения на полет

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Diman_Diver/Shutterstock/FOTODOM

Экипаж вертолета Robinson R44, который исчез в Архангельской области, не имел разрешения на выполнение полета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Последний раз этот вертолет фиксировался на радарах в 16:35.

Вертолет Robinson пропал в Архангельской области 26 сентября, на борту которого находились два человека.

Отмечается, что воздушное судно выполняло полет из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского округа.

МЧС начало поиски.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы инициировали новое уголовное дело в связи с крушением вертолета Robinson R44 II в Якутии, касающееся подделки государственного регистрационного знака. В ночь на 19 июля в Алданском районе Якутии сработал аварийный радиомаяк вертолета. Пилот не вышел на связь в назначенное время, и местоположение воздушного судна оставалось неизвестным. 22 июля вертолет был найден на склоне горы в полностью разрушенном состоянии, на борту были пилот и трое пассажиров. Никому не удалось спастись.

Ранее выяснилось, что на борту пропавшего под Архангельском вертолета находился депутат.

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