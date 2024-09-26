На борту пропавшего под Архангельском вертолета находился местный депутат

На борту пропавшего в Архангельской области вертолета Robinson R44 находился местный депутат Сергей Сметанин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вторым находившимся на борту вертолета является местный бизнесмен Алексей Семенов.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит Петру Ватутину — депутату законодательного собрания Архангельской области.

Вечером в четверг, 26 сентября, стало известно, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson, на борту находились два человека. Воздушное судно следовало по маршруту из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского округа.

Накануне полиция инициировала новое уголовное дело в связи с крушением вертолета Robinson R44 II в Якутии, которое касается подделки государственного регистрационного знака. В ночь на 19 июля в Алданском районе Якутии сработал аварийный радиомаяк вертолета. Пилот не вышел на связь в назначенное время. 22 июля вертолет был найден на склоне горы в полностью разрушенном состоянии

Ранее в Зимбабве упал президентский вертолет.