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Под Архангельском пропал вертолет

Интерфакс: под Архангельском пропал вертолет

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Архангельской области пропал вертолет Robinson, на борту находились два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что воздушное судно выполняло полет из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского округа.

«На связь не выходит, на место в указанное время не прибыл», — заявили в экстренных службах.

Начаты поиски.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы инициировали новое уголовное дело в связи с крушением вертолета Robinson R44 II в Якутии, касающееся подделки государственного регистрационного знака. В ночь на 19 июля в Алданском районе Якутии сработал аварийный радиомаяк вертолета. Пилот не вышел на связь в назначенное время, и местоположение воздушного судна оставалось неизвестным. 22 июля вертолет был найден на склоне горы в полностью разрушенном состоянии, на борту были пилот и трое пассажиров. Никому не удалось спастись.

Ранее в Зимбабве упал президентский вертолет.

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