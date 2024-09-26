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Врач описала ежедневный рацион для здоровья сердца и сосудов

Врач Пичугина: для здоровья сердца необходимы овощи и нежирное мясо

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Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, рацион человека должен быть разнообразным, включающим белок, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, антиоксиданты, витамины и пищевые волокна. Об этом сообщила главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Ее слова цитирует «Радио 1».

«Существует пять главных факторов сердечно-сосудистого риска. Это избыточная калорийность рациона, дефицит витаминов, минералов и антиоксидантов, избыток сахара и соли, а также низкая физическая активность. Избыточная калорийность обусловлена частым употреблением высококалорийных продуктов», — отметила врач.

Она посоветовала включить в рацион большое количество овощей и фруктов, а также нежирное мясо, рыбу, кисломолочные продукты и яйца.

Каждый день организму требуются витамины, минералы и антиоксиданты, добавила врач. Витамин В1, по ее словам, содержится в гречневой, овсяной и пшенной крупах, орехах, шпинате. В2 имеется в мясе, рыбе и яйцах, В6 — в бобовых и картофеле, а В12 — в молочных продуктах.

Британский доктор Мохаммед Энаят до этого говорил, что магний, протеиновый порошок и коллаген помогают сохранить здоровье мозга, кожи, костей и органов на долгие годы.

Кроме того, по его словам, существуют белковые добавки, улучшающие работу органов пищеварительного тракта. К ним относятся порошки на основе перемолотого гороха.

Ранее врач назвала полезные продукты для людей старше 60 лет.

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