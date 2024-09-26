В Госдуме заявили, что фиктивные браки станут бесполезны для иностранцев

Ужесточение требований к условиям получения разрешения на временное проживание (РВП) для иностранцев сделает фиктивные браки бесполезными. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«После внесения изменений заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином российского гражданства... Госдума шаг за шагом разгребает накопившиеся проблемы в миграционной сфере», — сказал спикер.

Володин отметил, что, по данным МВД, с 2021 года в России заключили 4,3 тыс. браков, целью которых было получение миграционного статуса.

До этого комитет Госдумы по делам СНГ одобрил инициативу об увеличении срока нахождения в браке для получения РВП в упрощенном порядке до трех лет. Соответствующие поправки будут внесены в законопроект о борьбе с использованием фиктивных браков для легализации в России.

24 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за семь месяцев 2024 года ведомство аннулировало вид на жительство 75 иностранцам, получившим его при помощи фиктивного брака. Также, по ее словам, министерство прекратило действие временного проживания 107 иностранцам, которые обзавелись им после регистрации отношений в ЗАГСе.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за фиктивный брак.