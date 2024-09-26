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Турист пережил нападение бегемота во время сафари в Африке

Daily Mail: британский турист оказался в больнице после нападения бегемота в Замбии

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Depositphotos

Британский турист пережил нападение бегемота во время поездки в Замбию, пишет Daily Mail. По словам мужчины, этот опыт он бы точно не хотел повторять.

Британский турист Роланд Черри остался жив после встречи с агрессивным гиппопотамом во время сафари в Замбии. Это произошло, когда мужчина вместе со своей женой Ширли сплавлялся на каноэ по реке Кафуэ. Животное внезапно выскочило из воды и врезалось в их лодку, отправив супругов в бурные воды реки.

«В этот момент я подумал, что мне конец», — рассказывает британец.

Роланд получил множественные травмы, включая серьезный ушиб бедра и вывих плеча, а также глубокую рану на животе. Он вспоминает, что во время атаки бегемот подбросил его в воздух, словно тряпичную куклу, и несколько раз пытался утащить под воду. Несмотря на усилия жены, которая пыталась помочь супругу выбраться на берег, зверь продолжал атаковать.

По прибытии в ближайшую больницу, врачи констатировали у Черри множественные переломы костей и провели ряд срочных операций. Турист провел в клинике две недели, сейчас он благодарит судьбу за то, что остался жив.

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