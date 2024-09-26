Россияне рассказали о любви к антикварной мебели

Почти половина россиян (47%) используют антикварные предметы в интерьере. Из них 32% хранят сервизы и другую посуду из прошлого, 6% — старинную мебель, у 5% есть старинный декор, у 4% картины. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co сервиса «Ремонт со СберУслугами», которые провели исследование, чтобы выяснить отношение россиян к антикварной мебели.

При этом 53% опрошенных не используют антиквариат. Из них 8% хотели бы его иметь, а 45% категорически нет.

О том, что предметы старины достались им даром, сообщили 75% участников опроса.

Кроме того, 5% респондентов рассказали, что часто посещают антикварные магазины, 6% коллекционируют вещи с рынка, а 3% участвуют в специальных аукционах ради красивых вещей. Антиквариат в интернете по объявлениям ищут 11% россиян.

Уникальность антиквариата привлекает 23% респондентов, историческая ценность --22%, хорошее качество --19%, эстетичный вид — 18%.

Из-за связи с культурой антиквариат выбирают 9% россиян, из-за функциональности — 5%. Инвестиционную ценность таких вещей отметили 2% респондентов.

К недостаткам антикварных предметов 40% россиян отнесли их несоответствие моде, 25% — высокую цену, 24% — непрактичность и неудобство использования. Остальные указали на сложности в уходе и обслуживании, возможности наличия дефектов или повреждений, необходимость тратиться на восстановление.

Руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова считает, что предпочтение антикварным предметам стоит отдавать из-за качественных материалов.

В большинстве случаев антикварные предметы выполнены из массива древесины или металла, уточнила она.

Цветкова назвала приобретение антиквариата возможностью создать дома уникальное пространство с историей.

«Если вы не уверены, что сможете самостоятельно воплотить в жизнь столь многослойный, изобилующий предметами старины интерьер, то лучшее решение — обратиться к специалисту, который разработает индивидуальный дизайн-проект и поможет подобрать старинную мебель или интегрировать существующие предметы антиквариата в современный интерьер», — рассказала она.