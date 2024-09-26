В Таиланде сообщили о возможном взрыве самолета

В бангкокском международном аэропорту Суварнабхуми в четверг была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с угрозой взрыва прибывающего самолета авиакомпании Thai VietJet. Об этом сообщает The Reporters.

Сообщается, что пассажиры и экипаж прибывшего воздушного судна были эвакуированы. Взрывного устройства на борту обнаружено не было.

На борту лайнера находился 121 пассажир, включая одного младенца, и шесть членов экипажа.

Недавно сообщалось, что самолет американской авиакомпании Delta Air Lines Airbus A350 крылом задел хвост самолета авиакомпании Endeavour Air CRJ-900 при выруливании на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Атланты.

Незадолго до этого в международном аэропорту в Йоханнесбурге задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в контрабанде наркотиков. Ее задержали после того как она прошла рентген. В желудке у пассажирки нашли 68 капсул с кокаином, общим весом около 850 граммов.

Ранее инцидент с легковым самолетом произошел в аэропорту Варшавы.