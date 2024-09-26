Активисты из более чем 100 стран мира познакомились с российской акцией «БумБатл»

Активисты из более чем 100 стран мира познакомились с акцией «БумБатл» Движения «Экосистема» на форуме «Евразия Global», сообщили организаторы.

Символ главной в стране акции по сбору макулатуры «БумБатл» БумБой провел в Оренбурге для 500 участников Международного молодежного форума «Евразия Global» платформы Росмолодежь. События полезные экоактивности. Делегатам из 115 стран мира предложили поучаствовать в сборе макулатуры в поддержку нацпроекта «Экология», а также потренироваться на площадке БумБаскета.

БумБой рассказал участникам форума правила сбора и сдачи макулатуры и объяснил, как ее сортировать для последующей переработки. Победители БумБаскета, среди которых активисты из Вьетнама, Азербайджана, Греции, ЮАР, получили в подарок брендированные кепки от Движения «Экосистема».

Акция «БумБатл» продлится до 15 ноября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.