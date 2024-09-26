Участникам акции «Сохраним лес» предложили пройти творческий челлендж

Конкурс раскраски на тему лесной экосистемы запустили для участников акции «Сохраним лес» совместно с научным консорциумом «РИТМ углерода», сообщили организаторы.

Для участия в творческом марафоне необходимо раскрасить научную раскраску, придумать к ней историю и выложить пост с рисунком и текстом в соцсеть «ВКонтакте» до 30 ноября с хэштегами #сохранимлес и #ритмуглерода.

Главная цель творческого челленджа – привлечь экологически активных россиян к вопросам сохранения окружающей среды и показать людям разных возрастов и профессий, что лес – это целая экосистема, а не только деревья.

Победители и призеры конкурса получат памятные подарки от организаторов.

Представленная в раскраске лесная экосистема характерна для смешанных лесов Европейской части России. В разработке участвовали ученые Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Благодаря их комментариям получилось продумать каждый элемент и рисунок на листе. Например, на раскраске изначально изобразили двух кротов – в почве и в кротовине. Но ученые рассказали, что кроты одиночные животные и они почти не уживаются с сородичами, поэтому на рисунке оставили только одного крота.

В планах – создание новых раскрасок для других лесных территорий страны.