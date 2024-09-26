Стало известно, когда Госдума рассмотрит проекты по запрету «чайлдфри» в РФ

Депутаты Госдумы в октябре рассмотрят законопроекты о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения — движения чайлдфри. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в октябре», — заявил парламентарий.

Накануне Володин сообщил, что предполагается запретить пропаганду чайлдфри в СМИ, а также сети, кино и рекламе. Штрафы за нарушение предполагается установить до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов для юридических лиц.

До этого стало известно, что более половины (53%) россиян ощущают пропаганду чайлдфри. По мнению опрошенных граждан, в России активно навязывают бездетный образ жизни и мнение о том, что такой выбор дает молодежи возможность развиваться, строить карьеру и путешествовать.

«Газета.Ru» вместе с юристом попыталась разобраться, какие высказывания и комментарии подпадут под статью.

Ранее в Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри».