В Госдуме обратились к генпрокурору из-за ситуации с жильем ветеранов СВО

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский обратился к генпрокурору России Игорю Краснову из-за ситуации с арестом домов ветеранов специальной военной операции (СВО) в Тюменской области. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Приоритет в нашей работе, как на законодательном уровне, так и на уровне парламентского контроля — защита прав участников СВО и их семей», — сказал депутат.

Якубовский добавил, что он уже подготовил запрос с просьбой к Краснову взять ситуацию под контроль. По словам парламентария, он считает необходимым дать уголовно-правовую оценку происходящему, а также действиям администрации региона.

До этого портал Nashgorod.ru сообщил, что ветераны СВО решили выйти на массовый пикет в Тюмени из-за ареста подаренных им земельных участков.

По данным журналистов, земельные участки ветеранам спецоперации подарил местный бизнесмен. Однако расположенные на них постройки не были подключены к электричеству. После этого предпринимателя обвинили в мошенничестве, из-за чего на жилье наложили арест.

Ранее обманутый участник СВО начал бессрочную голодовку у здания администрации Краснодарского края.