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Синоптик спрогнозировала августовское тепло в Москве

Синоптик Позднякова: августовское тепло ждет москвичей в октябре

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

После небольшого похолодания в конце сентября в Москве вновь наступит тепло, которое задержится в столице до 10 октября. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первые дни октября москвичей ждет погода, которая обычно характерна для конца августа. В среду, 2 октября, в городе может быть побит рекорд — этот день может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий был поставлен в 1899 году, когда воздух погрелся до +22,3°C. Синоптик уточнила, что такая погода сформируется из-за смены циклона.

«Новый антициклон пока не выглядит устойчивым. Но он будет продвигаться со Скандинавии в сторону Урала и, возможно, приобретет стабильность (проще говоря, тогда бабье лето затянется. — Прим. ред.). Но во всяком случае до 10 октября не видно серьезного похолодания и ночных заморозков. Даже не знаю, чем нам придется расплачиваться за такие приятные аномалии», — отметила Позднякова.

Накануне Татьяна Позднякова говорила, что в оставшуюся половину недели в Москве сохранится хорошая погода с летним теплом. Однако к выходным в столицу придет циклон, который принесет с собой дожди и осеннюю прохладу.

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