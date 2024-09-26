Экоактивисты заняли стройплощадку терминала СПГ на севере Германии

Экологические активисты заняли площадку, где возводится терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщили на официальном сайте немецкой полиции.

«Около 8.30 утра в полицию поступило сообщение о том, что почти 50 человек незаконно проникли на строительную площадку СПГ», — говорится в сообщении.

Прибывшие полицейские обнаружили протестующих в воде на лодках и на стройплощадке, активисты вывесили плакаты и вскарабкались на строительную технику. Выяснилось, что это активисты движения Ende Gelände. Полиция начала задерживать нарушителей.

В августе сообщалось о том, что активисты «Последнего поколения» проводят акции протеста сразу в нескольких аэропортах различных городов Германии.

В июле участники экологической организации «Последнее поколение Австрия» организовали протест в Венском международном аэропорту. Они сели на пол, взялись за руки и заблокировали один из проходов в здании аэропорта.

Ранее полиция Германии задержала экоактивиста, пытавшегося приклеиться к крылу самолета.