СК проводит проверку в отношении сотрудников УФСИН после побега педофила

СК начал проверку по халатности в отношении сотрудников УФСИН после побега педофила на судебно-психиатрической экспертизе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В четверг Telegram-канал SHOT сообщал, что 37-летний арестант Александр Нагорнов сбежал из Сахалинской областной психиатрической больницы, куда его привезли для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. С собой он прихватил ножницы.

Очевидцы рассказали, что мужчина уехал в сторону села Новотроицкого. Его разыскивает спецназ.

До этого в Кузбассе деда-рецидивиста заподозрили в изнасиловании 13-летней внучки. 57-летний мужчина был неоднократно судим, в том числе и за изнасилование. Его также признавали виновным в хулиганстве и краже. Сейчас мужчина находится в СИЗО по подозрению в надругательстве над собственной внучкой.

Ранее в колонию отправили россиянина, который 99 раз надругался над падчерицей.