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Страдающая лунатизмом 10-летняя девочка ушла во сне в лес и потерялась

В США школьница с лунатизмом ушла в лес и провела там сутки, пока ее не нашли

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Shutterstock

В США 10-летняя девочка, которая пропала во время сна, была найдена в лесу, сообщает Louisiana Radio Network.

Вечером в субботу, 14 сентября, Пейтон Сейнтиньян из Дабберли, штат Луизиана, легла спать. На следующее утро родители девочки проснулись и обнаружили, что их дочь пропала. Они объяснили полиции, что Пейтон «часто ходит во сне» и иногда ночью выходит на задний двор, но до сих пор она никогда не уходила с придомовой территории.

К поискам девочки присоединились не менее 200 человек, весь день правоохранители и волонтеры искали ребенка.

«Мы знали, что она была без воды, еды, рюкзака и прочего», — заметил шериф.

Поздним вечером воскресенья юную американку обнаружили с помощью беспилотника спящей в лесном массиве. Медики убедились, что девочка в порядке, хотя и голодна, и отпустили ее домой.

Ранее женщина, которая делает онлайн-покупки во сне, рассказала о жизни с редким расстройством.

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