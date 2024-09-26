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В Германии высказались о ситуации на фронте после слов Зеленского о России

Генерал Катер: слова Зеленского в ООН о России не помогут ВСУ на фронте

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Caitlin Ochs/Reuters

Заявления Владимира Зеленского о необходимости принуждения России к миру не окажут влияния на ситуацию на фронте. Об этом заявил генерал Роланд Катер из Германии в интервью телеканалу Welt.

«Эти слова не имеют смысла, поскольку военная обстановка на Украине, на мой взгляд, явно складывается в пользу России. Красивые формулировки в данном случае уже не помогут», – отметил он.

По его мнению, текущая ситуация на линии фронта не создает условий для того, чтобы «принуждать» Россию к каким-либо уступкам, как надеется Зеленский.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского «о принуждении России к миру», высказанная на Совете безопасности ООН, является фатальной ошибкой.

«Такая позиция является фатальной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение, которое неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», — отметил Песков.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что заседание Совбеза ООН стало «концертной площадкой» для Зеленского. Он отметил, что Запад «не удержался и отравил атмосферу», пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже «набило оскомину всему остальному миру».

Ранее сенатор потребовал от Зеленского не вмешиваться в политику США.

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