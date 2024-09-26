По делу певца Шарлота утверждено обвинительное заключение

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении певца Эдуарда Шарлота. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Он обвиняется в ряде преступлений, среди которых реабилитация нацизма, нарушение права на свободу вероисповеданий, уничтожение официального документа, возбуждение ненависти.

По данным следствия, в прошлом году Шарлот выкладывал на личной странице в социальной сети видеоролики, в которых он совершал данные преступления.

«Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Певцу неоднократно отказывали в изменении меры пресечения.

25 июня Шарлот якобы анонсировал в социальных сетях гастрольный тур по России. Певец предположил, что его могли взломать. В июле исполнителя внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее попавшему в список террористов Шарлоту продлили арест.